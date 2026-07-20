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Osztie Zoltán atya bátran kimondta az igazságot a romboló hatalomról

Osztie Zoltán nyíltan bírálta a kormányt. Az atya a normalitás védelmében szólalt fel a jelenlegi erkölcstelen rombolás ellen.

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  • Frissítve: 53 perce
  • Fotó: Wagner Csapo Jozsef
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A jelenlegi hatalom úgy viselkedik, mint a hívatlan vendég, aki sáros cipővel trappol a tisztaszobában. Ezt elégelte meg Osztie Zoltán.

 

Az atya szerint a miniszterelnök magatartása megosztja a társadalmat. 

Házasság helyett „konszenzuális kapcsolatot” hirdetnek. Eltörölték a szívhangrendeletet és a déli harangszót is. A pap arra kérte a keresztényeket, hogy bátran képviseljék az evangéliumi értékrendet a kormányzati rombolással szemben.

Forrás: Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom bejegyzése

 

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