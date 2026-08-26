Addig dobálják be a neveket, amíg Magyar Péter ki nem választja a saját emberét?

A forgatókönyv legalábbis különös. A három ellenzéki frakció újabb és újabb neveket kínál fel, miközben rendre kiderül, hogy valaki számára egyik jelölt sem megfelelő. Ilyenkor óhatatlanul felmerül a kellemetlen kérdés: valóban most keresik a közmédia vezetőjét, vagy már régóta tudják, ki lesz az, és csak nem akarják túl korán lelőni a poént?

Lehet, hogy nincs itt semmiféle háttéralku. De ha van egy előre kijelölt végállomás, akkor ez az egész jelöltkeringőzés legfeljebb politikai díszlet. A protokollt azért végig kell játszani, hogy a végén mindenki elmondhassa: volt egyeztetés, volt vita, volt választás.

Csakhogy a színház attól még színház, hogy gondosan elkészítették hozzá a díszletet. A valódi kérdés ezért nem az, hány nevet dobnak még be, hanem az: mikor derül ki, hogy ki volt az, akinek a neve már az első felvonás előtt a borítékban volt?