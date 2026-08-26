Hortay Olivér: Súlyos következményei lehetnek a megosztott üzleti titoknak

Kár érheti a magyar embereket Kapitány István figyelmetlensége miatt - jelentette ki Hortay Olivér. A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott, a Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésében nemrég arról írt, hogy hazánknak nincsen lekötött fix gázára a tél leghidegebb hónapjaira.