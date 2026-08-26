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300 milliárdos elvonás „befizetés” néven – Riadót fújt a Fidesz frakcióvezetője

A kormány újabb 300 milliárd forintos elvonásra készül - erre a Fidesz frakcióvezetője hívta fel a figyelmet. Bóka János elmondta: amit Kármán András pénzügyminiszter minisztériumi befizetésnek nevezett, az valójában költségvetési elvonás.

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  • Forrás: HírTV
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Bóka János szerint továbbra is kérdéses, hogy a visszavágás terheit az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, a rendőrség vagy a honvédség fogja-e viselni.

 

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