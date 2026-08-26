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Haveroknak kiosztott megbízások

Ha a győztest valóban a verseny dönti el, miért kell egyáltalán felmerülnie annak a gyanúnak, hogy a végeredmény már a rajt előtt ismert lehetett? A most nyilvánosságra került levelezés után ezt már nem lehet átláthatóságról szóló szép mondatokkal elintézni.

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Az ügyben nem az a legérdekesebb, hogy ki rendezte az augusztus 20-i tűzijátékot, hanem az, hogyan született meg a döntés. Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott levelezés alapján olyan kérdések merültek fel, amelyekre nem lehet annyival válaszolni, hogy „nem vettem részt benne” vagy „nem olvastam az e-maileket”. Ha egy pályázat előtt már konkrét szereplők körül zajlik az egyeztetés, az átláthatóságot hirdető politikai erőnek különösen világosan kell elszámolnia azzal, ki mit tudott, mikor tudta, és milyen döntések születtek a nyilvános verseny előtt. 

 

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