Haveroknak kiosztott megbízások

Az ügyben nem az a legérdekesebb, hogy ki rendezte az augusztus 20-i tűzijátékot, hanem az, hogyan született meg a döntés. Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott levelezés alapján olyan kérdések merültek fel, amelyekre nem lehet annyival válaszolni, hogy „nem vettem részt benne” vagy „nem olvastam az e-maileket”. Ha egy pályázat előtt már konkrét szereplők körül zajlik az egyeztetés, az átláthatóságot hirdető politikai erőnek különösen világosan kell elszámolnia azzal, ki mit tudott, mikor tudta, és milyen döntések születtek a nyilvános verseny előtt.