Megkapta a támogatást, mégis továbbadja: a rendszer aránytalanságára figyelmeztet a fideszes alpolgármester

Bár Balmazújváros fideszes alpolgármestere megkapta az iskolakezdési támogatást, azt azonban egy valóban rászoruló családnak adományozza. Tóth Attila híradónknak elmondta: a helyzet iróniája, hogy hónapokkal ezelőtt még úgy gondolta a kormány, hogy túl magas a fizetése, ezért lecsökkentették azt, most ugyanazon rendszer szerint pedig rászorul a támogatásra.

Az alpolgármester leszögezte: a rendszer aránytalanságát mutatja, hogy ő részesül ebben a hozzájárulásban, míg a valóban rászoruló családok kimaradnak.