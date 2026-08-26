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Megkapta a támogatást, mégis továbbadja: a rendszer aránytalanságára figyelmeztet a fideszes alpolgármester

Balmazújváros alpolgármestere egy rászoruló családnak adományozza az iskolakezdési támogatását.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Bár Balmazújváros fideszes alpolgármestere megkapta az iskolakezdési támogatást, azt azonban egy valóban rászoruló családnak adományozza. Tóth Attila híradónknak elmondta: a helyzet iróniája, hogy hónapokkal ezelőtt még úgy gondolta a kormány, hogy túl magas a fizetése, ezért lecsökkentették azt, most ugyanazon rendszer szerint pedig rászorul a támogatásra. 

Az alpolgármester leszögezte: a rendszer aránytalanságát mutatja, hogy ő részesül ebben a hozzájárulásban, míg a valóban rászoruló családok kimaradnak.

 

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