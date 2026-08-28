Bóka János a Tiszának: végighazudták a kampányt és végighazudnák a kormányzást is

Bóka János felszólalásában elmondta, hogy ő Magyar Péterben a Titanic kapitányát látja, aki jéghegynek vezeti a hajót. Most pedig meg kellene magyarázni az utasoknak, hogy valójában soha nem ígért mást. A valóság közeledik, önök végighazudták a kampányt, az volt a tervük, hogy végighazudják a kormányzást is, de egyre jobban látszik, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Kiderül, hogy ez meddig tartható fenn, úgy tűnik, már nem sokáig.

Bóka János rámutatott, az ország a magyar emberek önfeláldozása miatt működik, amit meg a Tisza-kormánynak kellene működtetni, az nem működik.