Titkos küldetés Moszkvában – Ezért tárgyalt a CIA igazgatója az orosz fővárosban

A szakértő a CIA igazgatójának moszkvai látogatása kapcsán rámutatott: az amerikai hírszerzés vezetője azért nyomatékosította a szövetség alapkövét jelentő 5. cikkelyt – amely szerint egyetlen tagállam megtámadása az egész NATO elleni akciónak számít –, hogy elkerüljék a végzetes félreértéseket. Robert C. Castel szerint a nyílt háború küszöbét el nem érő, rejtett akciók (mint a légtérsértések, tengeri provokációk vagy kibertámadások) nem egy totális hadjárat nyitányai, ám a baltikumi feszültségben egyetlen rosszul felmért incidens is elegendő ahhoz, hogy a felek akaratuk ellenére közvetlen katonai konfliktusba sodródjanak.