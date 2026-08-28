Rétvári Bence: Magyar Péter akkor tapsol, amikor megvetésről van szó, csak a gyűlöletre vevő

Egy függetlennek szánt intézmény vezetője nem beszélhet „társadalmi megvetésről” több millió választóval szemben – figyelmeztetett Rétvári Bence a parlamentben. A politikus Unger Anna NVVH-jelölt korábbi mondataival szembesítette a kormányfőt, kiemelve: az ellenzéki képviselők megbélyegzését nyíltan éltető miniszterelnöki reakció végleg megkérdőjelezi a kinevezendő vezető pártatlanságát.