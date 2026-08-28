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Toroczkai László a Tisza-frakciónak: egy világbotrány, amit önök csinálnak

Durva szembesítés a parlamentben: Toroczkai László szerint kormányzási impotencia és átláthatatlan kinevezések jellemzik az új rendszert.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője az Országházban, ahol szépírói mellébeszélésnek és az érdemi munka hiányának nevezte a miniszterelnöki felszólalást. Toroczkai László beszédében rámutatott: miközben a kormányzat együttműködésről beszél, a Mi Hazánk által benyújtott javaslatokat sorra lesöprik, az olyan alapvető területeken pedig, mint a szociális tűzifa biztosítása vagy a civil szervezetek támogatása, teljes a leállás. A politikus szerint „világbotrány”, ahogyan a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal élére politológust választottak, megkerülve a valódi elszámoltatást és az átlátható döntéshozatalt – hozzátéve, hogy a kormány korrupciógyanús ügyeit nem lehet saját hatáskörben, házon belül kivizsgálni.

 

 

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