Toroczkai László a Tisza-frakciónak: egy világbotrány, amit önök csinálnak

Kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője az Országházban, ahol szépírói mellébeszélésnek és az érdemi munka hiányának nevezte a miniszterelnöki felszólalást. Toroczkai László beszédében rámutatott: miközben a kormányzat együttműködésről beszél, a Mi Hazánk által benyújtott javaslatokat sorra lesöprik, az olyan alapvető területeken pedig, mint a szociális tűzifa biztosítása vagy a civil szervezetek támogatása, teljes a leállás. A politikus szerint „világbotrány”, ahogyan a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal élére politológust választottak, megkerülve a valódi elszámoltatást és az átlátható döntéshozatalt – hozzátéve, hogy a kormány korrupciógyanús ügyeit nem lehet saját hatáskörben, házon belül kivizsgálni.