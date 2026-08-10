Parlamenti kabaré és vitatott elnökválasztás

A HírTV Monitor című műsorában a stúdió vendégei, Dornfeld László és Halász Gábor értékelték az Országházban történteket. Rámutattak: a Tisza Párt által támogatott Baka András elnöki jelölését csak a Tisza frakciója tartja legitimnek, miközben a Házban elszabadultak az indulatok – szankciókkal való fenyegetések és éles személyes szóváltások kísérték a munkát.

Az adás második ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemezte Baka András jelölését.