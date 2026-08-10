Kiemelt videók

Parlamenti kabaré és vitatott elnökválasztás

Kaotikus ülésszakkal indult a hét a parlamentben, ahol a politikai adok-kapok mellett a köztársasági elnök megválasztásának kérdése váltotta ki a legélesebb vitákat.

  • Monitor
  • 7 órája
  • Frissítve: 7 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A HírTV Monitor című műsorában a stúdió vendégei, Dornfeld László és Halász Gábor értékelték az Országházban történteket. Rámutattak: a Tisza Párt által támogatott Baka András elnöki jelölését csak a Tisza frakciója tartja legitimnek, miközben a Házban elszabadultak az indulatok – szankciókkal való fenyegetések és éles személyes szóváltások kísérték a munkát.

Az adás második ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemezte Baka András jelölését.

Vajon a korábbi bírói döntései miatt a Tisza Párt jelöltje képes lesz-e képviselni a nemzet egységét?

 

 

Továbbiak a témában