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„Morális iránytű nélkül nem lehet a nemzet egységét képviselni”

Politikai színházzal és figyelemeltereléssel vádolta a Tisza-pártot Pilhál Tamás, a Magyar Nemzet publicistája. A HírFM és HírTV Paláver című műsorában Czirják Imrével közösen elemzett aktuális témák során terítékre került Baka András ellentmondásos államfőjelöltsége, a paksi erőmű körüli energiaviták, valamint Lannert Judit oktatási miniszter videója, amely a publicista szerint csak a lakossági elégedetlenség elfedését szolgálja.

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Miközben a politikai közbeszédet a látványos kommunikációs akciók és a közösségi médiás szereplések dominálják, a háttérben komoly közjogi és gazdasági kérdések feszítik a hazai belpolitikát. A Paláver című műsorban a Tisza-párt köztársasági elnökjelölési folyamatának aggályait, köztük Baka András korábbi bírói ítéleteinek erkölcsi és történelmi megítélését elemezték. 

A beszélgetés során a paksi atomerőmű körüli energetikai kihívásokra és a kormányzati kommunikáció szimbolikus lépéseire is kitértek, rámutatva arra a szakadékra, amely a politikai színház és a lakosságot érintő valódi döntések között tátong.


 

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