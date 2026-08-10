„Morális iránytű nélkül nem lehet a nemzet egységét képviselni”

Miközben a politikai közbeszédet a látványos kommunikációs akciók és a közösségi médiás szereplések dominálják, a háttérben komoly közjogi és gazdasági kérdések feszítik a hazai belpolitikát. A Paláver című műsorban a Tisza-párt köztársasági elnökjelölési folyamatának aggályait, köztük Baka András korábbi bírói ítéleteinek erkölcsi és történelmi megítélését elemezték.

A beszélgetés során a paksi atomerőmű körüli energetikai kihívásokra és a kormányzati kommunikáció szimbolikus lépéseire is kitértek, rámutatva arra a szakadékra, amely a politikai színház és a lakosságot érintő valódi döntések között tátong.



