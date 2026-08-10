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Rendkívüli bejelentést tett a Fidesz frakcióvezetője

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a HírTV Híradójának különkiadásában hétfő este megerősítette: a fideszes képviselők nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásán, beiktatásán és beszédén, mert a teljes folyamatot illegitimnek és alkotmányellenesnek tartják.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Frissítve: 5 órája
  • Forrás: HírTV
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A politikus szerint a Sulyok Tamást eltávolító 17. alaptörvény-módosítás egy személyre szabott jogalkotási döntés volt, amellyel a hatalom felrúgta a demokratikus jogállamiság 1990 óta meglévő alapelveit. Bóka János különösen élesen bírálta az egyedüli jelöltként induló Baka Andrást, mondván: az a jogász, aki 2011-ben a Legfelsőbb Bíróság éléről való elmozdításakor még Strasbourgig ment azért, mert vallotta, hogy a játékszabályokat meccs közben még kétharmaddal sem szabad megváltoztatni, most maga fogad el egy ugyanilyen eljárással kiürített elnöki széket. 

 

 

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