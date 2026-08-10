Eskütétel és válságkommunikáció

A műsor vendégei – Schauer Viktor (influenszer), Szabó László (kommunikációs szakember), Mesterházy Attila (a Szocialisták és Demokraták elnöke) és Brenner Koloman (volt országgyűlési képviselő) – részletesen elemezték a Mentelmi Bizottság elnökének felszólalását és a parlamenti etikett felborulását. A belpolitikai viták mellett a rendkívüli hőség miatti energetikai és vízgazdálkodási kihívások is fókuszba kerültek: a műsorban felidézték Toroczkai László (Mi Hazánk) kritikáját, aki a diplomáciai egyeztetések és a külügyi fellépés határozottságát kérdőjelezte meg a Duna felső szakaszának vízgazdálkodása kapcsán.