Rétvári, Toroczkai és Bóka is élesen támadta a miniszterelnök válságkommunikációját

Éles vita alakult ki a parlamentben az elmúlt hetek energetikai válságkezelése miatt. Miközben a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az összehangolt lépéseknek köszönhetően sikerült elkerülni a Paksi Atomerőmű leállását és az országos áramkimaradást, az ellenzéki frakcióvezetők súlyos mulasztásokkal és "rémlírtérjesztéssel" vádolták meg a kormányfőt. A KDNP, a Mi Hazánk és a Fidesz képviselői szerint a kormány érdemi intézkedések helyett csupán kommunikációs fogásokkal és felkészületlenül reagált a kritikus helyzetre.