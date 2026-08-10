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Rétvári, Toroczkai és Bóka is élesen támadta a miniszterelnök válságkommunikációját

A Tisza-kormány válságkezelés helyett válság-kommunikációt folytatott - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője Bóka János rámutatott, már korábban voltak jelek amik azonnali cselekvést követeltek volna, azonban Magyar Péterék csak a politikai tisztogatáson, a hatalmi önkény kiépítésén és a Facebook-kormányzáson dolgoztak. A politikus szerint ezt az energiaválságot a magyar emberek oldották meg.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Éles vita alakult ki a parlamentben az elmúlt hetek energetikai válságkezelése miatt. Miközben a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az összehangolt lépéseknek köszönhetően sikerült elkerülni a Paksi Atomerőmű leállását és az országos áramkimaradást, az ellenzéki frakcióvezetők súlyos mulasztásokkal és "rémlírtérjesztéssel" vádolták meg a kormányfőt. A KDNP, a Mi Hazánk és a Fidesz képviselői szerint a kormány érdemi intézkedések helyett csupán kommunikációs fogásokkal és felkészületlenül reagált a kritikus helyzetre.

 

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