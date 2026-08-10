Vezércikk-bomba: Pánikkeltés az áramellátás körül és egy megosztó államfőjelölt

A stúdióban Kovács András, Nagy-Bató Jonatán és Deák Dániel elemezték a parlamenti adok-kapokot és a politikai térben zajló eseményeket. Az adás vendégei szerint Magyar Péter és a Tisza-frakció mesterségesen csúcsra járatott válságkommunikációval próbálja saját sikereként beállítani az ellátási helyzet rendeződését, miközben a háttérben komoly lakossági önkorlátozás és jelentős költségvetési pluszteher áll. Ezzel párhuzamosan az új államfőjelölt személye és kiválasztási folyamata éles ellentmondásban áll a korábban hangoztatott ígéretekkel.