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Vezércikk-bomba: Pánikkeltés az áramellátás körül és egy megosztó államfőjelölt

A paksi atomerőmű kapacitáscsökkenése miatti energiaválság-kommunikáció, az áramimport anyagi terhei, valamint Baka András vitatott köztársasági elnöki jelölése adta a HírTV Vezércikk című műsorának fő témáit.

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A stúdióban Kovács András, Nagy-Bató Jonatán és Deák Dániel elemezték a parlamenti adok-kapokot és a politikai térben zajló eseményeket. Az adás vendégei szerint Magyar Péter és a Tisza-frakció mesterségesen csúcsra járatott válságkommunikációval próbálja saját sikereként beállítani az ellátási helyzet rendeződését, miközben a háttérben komoly lakossági önkorlátozás és jelentős költségvetési pluszteher áll. Ezzel párhuzamosan az új államfőjelölt személye és kiválasztási folyamata éles ellentmondásban áll a korábban hangoztatott ígéretekkel.

 

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