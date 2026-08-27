Palóc André szerint cinikus Radnai Márk válasza

Cinikus Radnai Márk válasza. Így reagált a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy az augusztus huszadikai beszerzési botránnyal kapcsolatban a Tisza politikusa úgy nyilatkozott: nem olvasta az állami ünnephez kapcsolódó e-maileket. Az ügyben a Belügyminisztérium az ünnepségsorozat előkészületei, és a közbeszerzési folyamatok miatt vizsgálatot rendelt el. Palóc André szerint a Tisza-kormány folyamatosan azzal vádol másokat, amit most éppen ők követhettek el.

Ha a Tisza Párt kormányra kerül akkor vége lesz az urambátyámrendszernek - ezt ígérte meg még két éve Magyar Péter. Első partizános interjújában pedig az Orbán-kormány közbeszerzéseit bírálta és azt mondta nem lesznek mutyik a kormányzás körül.

Most azonban az augusztus 20-i programok lebonyolítása miatt a Tisza-kabinet esetében vetődtek fel kérdések.