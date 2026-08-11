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Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek

A köztársasági elnök első felszólalását követően a Viszonválasz című elemző műsorunkban reagáltunk a Parlamentben történtekre.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Az Országgyűlés tiszás többsége 140 szavazattal döntött Baka András államfővé választásáról. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a köztársasági elnökről szóló szavazáson.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy Baka András nem tudja egyesíteni a magyarságot. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint illegitim a köztársasági elnök megválasztása, és kiemelte, hogy Baka András lesz a két lábon járó kettős mérce. Baka András viszont úgy véli, hogy Magyarország nem épülhet a bosszúra.

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