Észak-Afrika felől dzsihadista migránstámadásra készül Európa

Mindeközben dél felől újabb migrációs és terrorbiztonsági hullám éri el a kontinenst: a hírszerzés dzsihadista hálózatok jelenlétére és augusztus 15-re szervezett tömeges határáttörésre figyelmeztet a spanyol exklávéban, Ceutában. A spanyol hatóságok hadihajókkal, rohamrendőrökkel és a szabadságolások visszavonásával készülnek az észak-afrikai nyomásra, miközben felmerül a gyanú, hogy Marokkó szándékosan engedhette át a tömegeket.

HírTV Láncreakció című műsorában Kiss Rajmund diplomáciai szakértővel, Stier Gáborral, a Moszkva tér.com főszerkesztőjével és Vukics Ferenc katonai szakértővel járjuk körül, hogy a balti erőfitogtatás, a tengeri kereskedelmi zárlat és a déli migrációs roham milyen globális válságot idézhet elő.