Több mint száz halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek

Ez volt Kolumbia legerősebb földrengése az évszázadban: a katasztrófa több mint száz halálos áldozatot követelt, miközben a városban továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A 7,4-es erősségű rengés épületeket, kórházakat és iskolákat rongált meg. Az egyik lakóparkban a családok a romok közül próbálták kimenteni megmaradt értékeiket. A közösség egyik teljes háztömbje megsemmisült, sokan pedig egyik napról a másikra elvesztették mindenüket.

A kolumbiai kormány katasztrófahelyzetet hirdetett, és minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósított a mentéshez és a károsultak megsegítésére. A hatóságok további földmozgásokra számítanak, elsődleges feladatuk pedig az, hogy mielőbb megtalálják és kimentsék a romok alatt rekedt embereket.