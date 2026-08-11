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Több mint száz halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek

Legkevesebb 132-en meghaltak, és épületek sora dőlt romba Caliban, miután egy 7,4-es földrengés rázta meg Kolumbiát. A helyi tűzoltók folyamatosan dolgoznak a mentéseken. A hatóságok szerint a rengést hétfő estig 21 utórengés követte, és további földmozgásokra is számítani lehet.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: somkanae sawatdinak
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Ez volt Kolumbia legerősebb földrengése az évszázadban: a katasztrófa több mint száz halálos áldozatot követelt, miközben a városban továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A 7,4-es erősségű rengés épületeket, kórházakat és iskolákat rongált meg. Az egyik lakóparkban a családok a romok közül próbálták kimenteni megmaradt értékeiket. A közösség egyik teljes háztömbje megsemmisült, sokan pedig egyik napról a másikra elvesztették mindenüket.

A kolumbiai kormány katasztrófahelyzetet hirdetett, és minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósított a mentéshez és a károsultak megsegítésére. A hatóságok további földmozgásokra számítanak, elsődleges feladatuk pedig az, hogy mielőbb megtalálják és kimentsék a romok alatt rekedt embereket.

 

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