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Trump szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost

Donald Trump azt állítja, hogy az Amerikai Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, amelyet a haditengerészete már aknamentesített. Teherán ezzel szemben arról beszél, hogy Ománnal egy új, ideiglenes hajózási útvonal kijelöléséről tárgyal a szorosban, de ez nem jelentené a szoros teljes megnyitását.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haditengerészet teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, miközben Irán tagadja a teljes megnyitást, és az USA-t, valamint Izraelt teszi felelőssé a térség instabilitásáért. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy áttörhetetlen blokáddal szűrik át a tengeri forgalmat, Iránba semmilyen hajót nem engednek be, emellett Washington kártérítési igénnyel lép fel Teherán felé az okozott károkért.

Ezzel szemben az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Baghaei kijelentette: az amerikai jelenlét és blokád miatt a szoros nem tekinthető biztonságosnak, Teherán pedig mindeközben Ománnal egyeztet egy ideiglenes, új hajózási útvonal kijelöléséről.

 

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