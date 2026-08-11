Trump szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost

Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haditengerészet teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, miközben Irán tagadja a teljes megnyitást, és az USA-t, valamint Izraelt teszi felelőssé a térség instabilitásáért. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy áttörhetetlen blokáddal szűrik át a tengeri forgalmat, Iránba semmilyen hajót nem engednek be, emellett Washington kártérítési igénnyel lép fel Teherán felé az okozott károkért.

Ezzel szemben az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Baghaei kijelentette: az amerikai jelenlét és blokád miatt a szoros nem tekinthető biztonságosnak, Teherán pedig mindeközben Ománnal egyeztet egy ideiglenes, új hajózási útvonal kijelöléséről.