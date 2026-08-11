Cáfolja Farkaslyuk polgármestere, hogy roma családokat telepítenek be Kassáról

Egy farkaslyuki vállalkozó szívesen fogadná a kassai roma családokat – ezt állítja a Roma Sajtóközpont. Úgy tudják, a férfi üresen álló lakásokban tudná elhelyezni a romákat, emellett bejelentett munkát is biztosítana számukra. A vállalkozó fia elmondta, édesapja jó barátságban van a Szalonnán lakó Horváth Zsolttal, aki az Országos Roma Önkormányzat tagja, és egy baráti beszélgetésen elhangzottakat közölte tényként a sajtóközpont.

A hír valódiságát a település polgármestere megkérdőjelezte. Pintér Zsolt elmondta, sem a kisebbségi önkormányzat, sem a község vezető testülete nem hozott olyan döntést, amely támogatná más országok nehéz helyzetben lévő családjainak áttelepítését, befogadását.