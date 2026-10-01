A brüsszeli elit nyíltan elismerte: a Tisza Párt az ő érdekeiket szolgálja

A politika világában ritka pillanat, amikor a színfalak mögötti alkuk és háttér-megállapodások ilyen kendőzetlen őszinteséggel kerülnek a nyilvánosság elé. Egy friss, nagy vihart kavaró felvételen Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nyíltan beszélt Magyar Péter szerepéről és a Tisza Párt brüsszeli beágyazottságáról. Weber szavai kíméletlen tisztasággal leplezik le azt a politikai stratégiát, amelyet itthon hangzatos, függetlenséget hirdető jelszavak mögé rejtenek: a Tisza Párt európai szintű felkarolása nem más, mint a brüsszeli elit gondosan megtervezett eszköze a magyar nemzeti szuverenitás csorbítására és a brüsszeli akarat, többek között az Ukrajnának szánt korlátlan támogatások feltétel nélküli végrehajtására.