A Mentelmi Bizottság tiszás elnöke nem támogatja Magyar Péter kezdeményezését

Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának részleges eltörlését kezdeményezte még múlt héten Magyar Péter – számolt be róla bejegyzésében. A miniszterelnök elmondta: a mentelmi jogot a közvádas bűncselekmények esetében törölnék el.

A Tisza-kormányban azonban nem mindenki értett egyet a miniszterelnök kijelentésével. A Mentelmi Bizottság tiszás elnöke például nem támogatja Magyar Péter kezdeményezését, Sasi-Nagy Edit erről a Kossuth rádióban beszélt. Úgy fogalmazott, a javaslatnak van létjogosultsága, de jelen intézményi keretek között nem biztos, hogy szerencsés a képviselői mentelmi jog eltörlése a közvádas bűncselekményeknél.

Magyar Péter kezdeményezése szóba került a keddi Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén is, ahol a kormányfő sógora elmondta, hogy a mentelmi jog eltörlése jelenleg nem indokolt, ugyanis az Alaptörvénnyel ellentétes lenne. Melléthei-Barna Márton hozzátette: az ügyben a kormány ki fogja kérni az emberek véleményét. Arról azonban, hogy ez mikor és milyen formában fog megtörténni, egyelőre sem Magyar Péter sógora, sem pedig a miniszterelnök nem beszélt.