Amikor a hatalom történetet ír, de a tények visszaszólnak

Magyar Péter számára Hankó Balázs ügye egyszerre elszámoltatási és jogállami próba. Az NKA-ügy miatt történt Hankó Balázs őrizetbe vétele súlyos fejlemény, de nem ítélet. Hankó azt állítja, hogy kultúrpolitikai döntésekből építettek büntetőeljárást, és már korábban arról beszélt, hogy Magyar Péter és más kormányzati szereplők nyilvánosan sürgették letartóztatását. Az ügyészség ezzel szemben konkrét hűtlen kezelési gyanút fogalmazott meg. A kettő közül nem a politika, hanem a bizonyítás dönthet.

A Hankó Balázs feleségének nyilatkozata eközben megmutatja az eljárás másik oldalát. Egy politikai műsorban könnyű „gyanúsítottról”, „korrupcióról” vagy „Tisztítótűzről” beszélni. Otthon azonban ugyanennek a történetnek felesége és gyermekei vannak. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a Hír TV-nek azt mondta, családjuk együtt marad, és a történtek közepette a megbocsátás keresztény üzenetébe kapaszkodik.

És ekkor érkeznek a dunai búvárok, amelyek története különösen kellemetlen tükröt tart a politikai kommunikáció elé. A Magyar Péter dunai állításai szerint a búvárokat sötétben, áradó vízbe, megfelelő védelem nélkül küldték. A tényleges művelet vezetője viszont nappali, partközeli, biztosított rutinmerülésről számolt be, és azt mondta, senki élete nem forgott veszélyben.

A főváros ráadásul már június 14-én megszüntette az árvízvédelmi készültséget, miközben a telefonos incidens június 21-én történt. Ez nem jogosít fel arra, hogy minden részletében hamisnak nevezzük Magyar történetét, de igenis indokolja, hogy a miniszterelnök súlyos rendőrségi vádjai mögött mérhető adatok és dokumentumok álljanak, ne pusztán emlékezet és politikai következtetés.

És innen már nem Hankóról vagy egy telefonról beszélünk, hanem egy miniszterelnöki mércéről.

Ha Magyar Péter politikai ellenfeleinél bizonyítékok előtt is kész ítéletet tud mondani, akkor saját ügyében miért várná el bárkitől, hogy bizonyíték nélkül fogadja el az ő történetét?

Vendégek: Lajkó Fanni, ifj. Lomnici Zoltán, Kovács András

Műsorvezető: Velkovics Vilmos