Számos jobboldali politikus közvetítette és véleményezte Hankó Balázs HírTV-nek adott interjúját

Számos jobboldali politikus véleményezte és élőben közvetítette a közösségi oldalán a HírTV-ben Hankó Balázzsal készített exkluzív interjút. Orbán Viktor, Bóka János és Rétvári Bence írásaikban az igazságtalanságra és a tiszás önkény következményeire mutattak rá. Csatornánk riportere ugyanakkor a Tisza Párt országgyűlési képviselőjének, Diószegi Juditnak a véleményét is kérdezte Hankó Balázs meghurcoltatásáról, de a politikus válasz helyett teljesen másról kezdett el beszélni.

Mind a kettő mögött nem szakmai döntés, tehát nem a bűnüldöző szervek szakmai döntése, hanem politikai döntés húzódik meg " - így reagált Rogán Antal Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszterek őrizetbevételére, az őt az utcán videózó Szabó Bálintnak. A volt Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint a politikai indíttatást az is bizonyítja, hogy korábban Magyar Péter is beszélt azokról az ügyekről, amelyekkel a volt minisztereket vádolják.

Rogán Antal azt is hozzátette: biztos benne, hogy mind a két politikus ártatlan, és meg fogják védeni az igazukat.

