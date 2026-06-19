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Kigyulladt egy hulladéklerakó Ceglédnél

A hulladék mintegy 5-700 négyzetméteren ég az alföldi városnál.

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  • 2026. június 19., péntek 18:30
  • Forrás: HírTV
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