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HírTv
Kék hírek
ceglédi ke
hulladék
tűzeset
Kigyulladt egy hulladéklerakó Ceglédnél
A hulladék mintegy 5-700 négyzetméteren ég az alföldi városnál.
Hírek
2026. június 19., péntek 18:30
Forrás: HírTV
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