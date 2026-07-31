Túlzás nélkül életveszélyessé vált a szárazság – „Akár a forró kipufogógáz is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet." Nyomatékosan kéri a katasztrófavédelem: senki semmilyen körülmények között ne gyújtson tüzet, ne hagyjon a napon fém- vagy üveghulladékot, járó motorral ne álljon meg aljnövényzet közelében, a mezőgazdasági munkások pedig bírják ki dohányzás nélkül, továbbá munkagépeiket folyamatosan tisztítsák, mert a növényi zúzalék rendkívül gyúlékony. Már emberéletet is követelt egy ártatlannak indult kerti rőzseégetés.