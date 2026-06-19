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Közel 450 gimnazista diáknak szerveztek közlekedésbiztonsági eseményt

Az eseményt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumban rendezték.

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  • 2026. június 19., péntek 18:30
  • Forrás: HírTV
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A program során hat állomáson mérhették össze tudásukat és ügyességüket, miközben az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakemberei a nyári közlekedés kockázataira, többek között a rolleres közlekedés szabályaira hívták fel a figyelmet.

 

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