Közel 450 gimnazista diáknak szerveztek közlekedésbiztonsági eseményt

A program során hat állomáson mérhették össze tudásukat és ügyességüket, miközben az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakemberei a nyári közlekedés kockázataira, többek között a rolleres közlekedés szabályaira hívták fel a figyelmet.
Az eseményt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumban rendezték.
A program során hat állomáson mérhették össze tudásukat és ügyességüket, miközben az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakemberei a nyári közlekedés kockázataira, többek között a rolleres közlekedés szabályaira hívták fel a figyelmet.