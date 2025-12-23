Brüsszel zsarolással próbálkozhat? A kormány keményen üzent a Mercosur és a háborús hitel kapcsán

Fontos fordulat történt az európai politikában. Gulyás Gergely határozottan kijelentette, hogy nem maradt egyedül hazánk a brüsszeli viták kereszttüzében. A legutóbbi uniós csúcson világosan kirajzolódott egy új koalíció körvonala. Míg 24 tagállam hitelt vesz fel, mi elutasítjuk az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt. A miniszter szerint ez a pénz sosem térül meg. A visegrádi együttműködés újra a térség stabilitásának záloga lett. Csehország és Szlovákia kormánya immár hasonlóan gondolkodik, mint Budapest. A közép-európai érdekérvényesítés ezzel új lendületet kapott. Nem a háború elnyújtását, hanem a békét kell támogatni.