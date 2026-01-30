„Finanszírozhatatlan teher” – A szakértő elárulta, mekkora plusz költséget hozna a rezsicsökkentés eltörlése

A kormányfő elmondta: az energiafogyasztás kiszámlázása nagyon sok módon történik, ezért döntöttek úgy, hogy mindenkitől átvállalnak 30 százalékot.

Azt gondoljuk, hogy még ez van legközelebb ahhoz a megoldáshoz, vagy ahhoz a kívánalomhoz, hogy mindenki úgy érezze, hogy méltányos arányban csökkentették a terheit.



Rámutatott: a rezsicsökkentés egy egyedi rendszer, nincs ilyen az unióban, éppen ezért ki is akarják nyírni.

Orbán Viktor hozzátette: Azért ellenzik a nagy cégek ezt az intézkedést, mert elvonja tőlük a profit egy részét. Minden évben küzdeni kell a rezsicsökkentésért Brüsszelben - tette hozzá a miniszterelnök. A miniszterelnök emlékeztetett: Nem csak az Unió támadja az intézkedést, a Tisza párt is ellene van.

A témában kapcsoltuk a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét, Hortay Olivért, aki elmondta: ha a rezsicsökkentés lábát kirúgnák és a piaci árak válnának irányadóvá – például az orosz gázimport leállítása miatt –, egy átlagos magyar háztartásnak évi szinten 510 ezer forintos többletkiadással kellene számolnia. A szakértő szerint ez a teher a családok döntő többsége számára egyszerűen finanszírozhatatlan lenne, ami igazolja a hatósági árszabályozás és a stabil energiaimport fenntartásának szükségességét.