Szijjártó Péter szerint Brüsszel és Ukrajna tovább szórakozik a Barátság kőolajvezeték megindításával

Szijjártó Péter: "A brüsszeliek és Kijev együtt találták ki ezt az egészet. Együtt találták ki azt, hogy Magyarországot olajblokád alá kell vonni. Erről tájékoztatták a Tisza pártot és ezzel az olajblokáddal akarnak, akartak segítséget nyújtani a Tisza Pártnak a választásokon. Mi azt követeljük, hogy Brüsszel és Kijev azonnal fejezzék be ezt a színjátékot, ne nézzenek minket hülyének, pontosan tudjuk, hogy a vezeték abszolút mértékben működőképes, ezért követeljük, hogy a kőolajszállítást a Barátság vezetéken azonnal indítsák újra Szlovákia és Magyarország felé."