Megvan, hogy mikor indulhat újra a Barátság kőolajvezeték

Ukrajna szerda délután újraindíthatja a Barátság vezetéken a Magyarországra történő kőolaj-szállítást. A lépés nem független a szerdára várt uniós döntéstől, amely vélhetően jóváhagyja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kifizetését. Ukrajna a magyar választási kampány alatt műszaki problémára hivatkozva tartotta zárva a kőolajvezetéket.

Válaszul a magyar kormány blokkolta a hitel folyósítását, és közölte: csak akkor áll el a vétótól, ha újraindul az olajszállítás. Az ukrán elnök a választások után másfél héttel bejelentette: megjavították a vezetéket.

A Fidesz EP-képviselője a közösségi oldalán azt írta, hogy a Barátság kőolajvezeték tragikus hirtelenséggel megjavult. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: nem az ukrán szakemberek, nem az Európai Bizottság delegációja hozta helyre, hanem a választás eredménye.



Az orosz kőolajra nemcsak Magyarország üzemanyag-ellátásához van szükség, az olcsó energiahordozó alapja a rezsivédelemnek is.