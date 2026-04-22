Aláírásgyűjtést indítottak a köztársasági elnök hivatalban maradásáért

A Tisza Párt elnöke napok óta a köztársasági elnök távozását követeli. Magyar Péter választási győzelmi beszédében lemondásra szólította fel az államfőt, majd ezt hangoztatta azután is, hogy a kormányalakítás apropóján hivatalában fogadta Sulyok Tamás.

Tiszteletet a hivatalnak: Tartson ki, Elnök Úr! címen a CitizenGo petíciót indított Sulyok Tamás hivatalban maradása mellett. A szervezet kampányigazgatója elmondta, hogy a magyar köztársasági elnök az alkotmányosság őre, mely pozíció tiszteletet érdemel.

Orbán Viktor is felsorakozott a kezdeményezés mögé: közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírta a petíciót.