Az Európai Bizottság felfedte valódi "arcát"

Dömötör Csaba rámutatott: Ursula von der Leyen elmondta, hogy 17 milliárd eurót fagyasztottak be, ami megmutatkozott Magyarország versenyképességi romlásában, és végső soron befolyásolta azt, hogy a magyar választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.

Dömötör Csaba kiemelte: legalább már az Európai Bizottság sem tagadja, hogy a pénzek visszatartásának nem sok köze volt a magyar demokrácia állapotához, annál több a politikai nyomásgyakorláshoz.