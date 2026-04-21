Az Európai Bizottság felfedte valódi "arcát"

Egyértelművé tette az összefüggést az uniós pénzek befagyasztása és a magyarországi választások között az Európai Bizottság elnöke - erre hívta fel a figyelmet a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Dömötör Csaba rámutatott: Ursula von der Leyen elmondta, hogy 17 milliárd eurót fagyasztottak be, ami megmutatkozott Magyarország versenyképességi romlásában, és végső soron befolyásolta azt, hogy a magyar választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.
Dömötör Csaba kiemelte: legalább már az Európai Bizottság sem tagadja, hogy a pénzek visszatartásának nem sok köze volt a magyar demokrácia állapotához, annál több a politikai nyomásgyakorláshoz.