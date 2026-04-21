Kiderült, mi vetett véget a Barátság vezeték rejtélyes hibájának

A geopolitikai színjáték legújabb fejezeteként a Barátság kőolajvezeték hirtelen üzemképessé vált, éppen miután a választási urnák lezárultak. Az orosz olajszállítás hónapokig tartó szüneteltetése mögött a zsarolás patikamérlegen kiszámolt taktikája sejlik fel, amely az energiaválság rémével próbált politikai változást kikényszeríteni. Olyan ez, mint a rakoncátlan kerti csap: csak akkor folyik belőle a víz, ha a szomszéd megkapja a kért szerszámot.

A 90 milliárdos uniós hitel blokkolásának feloldása és az ukrán aranykonvoj ügye körüli rejtélyes összefüggések rávilágítanak a háttérben zajló alkukra. A nemzeti energiabiztonság végül győzedelmeskedett a technikai malőrnek álcázott diplomáciai blokád felett.