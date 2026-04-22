Magyar Péter veszélyt kiáltott az akkugyárak miatt

Magyar Péter korábban azt állította az akkumulátor gyárak működéséről, hogy gazdaságilag és egészségügyileg is veszélyt jelentenek, Eközben a gödi önkormányzat szóvivője a HírTV-nek arról beszélt, hogy semmilyen szennyező anyag nem érte el az egészségügyi határértéket.

A környezetvédő szervezet márciusban végzett vizsgálatokat a magyar akkumulátor-gyárak környezetében, miután az elmúlt időszakban több hír jelent meg különböző, az akkumulátor-gyártás során használt fémek környezeti kibocsátásáról. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált, Gödön, Komáromban, Sóskúton és Tárnokon. A vizsgálatokból kiderült, hogy egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

Évek óta tudható, hogy egyetlen akkreditált mérés sem talált soha akkumulátorgyártáshoz kapcsolható szennyező anyagot a gödi ivóvízben, vagy a város levegőjében- erről a gödi önkormányzat szóvivője beszélt, aki szerint sajnálatos, hogy politikai ügy lett egy egyébként közérdekű információból.