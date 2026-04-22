Az Európai Bíróság ítélete felülírta a magyar emberek álláspontját

Még tavaly a büszkeség menetén beszélt arról egy magát Tisza-szimpatizánsnak valló tanár, hogy szerinte egészen óvodás kortól érzékenyíteni kellene a gyerekeket.

Az Európai Bíróság kedden hirdetett ítéletet, és jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt. Az indoklás szerint a törvény megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket. A bíróság keddi közleményében rámutatott, hogy Magyarország a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépés, és a gyermekek védelme érdekében különböző jogszabályokat módosított, azonban szerintük több ponton megsértette az európai uniós jogot.

Az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság és a Magyar Helsinki Bizottság viszont üdvözölte a bíróság döntését: közleményükben történelminek nevezték azt.

A mostani ítélet azért rendhagyó, mert a tagállamok szuverenitását még soha nem sértette meg ennyire az Európai Bíróság, és ez veszélyes precedenst teremt - erre hívta fel a figyelmet a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli kutatója. Ez a döntés azt is megmutatja, hogy az európai nemzetek szuverenitása több kérdésben nem bír jelentőséggel - erről pedig a Szent István Intézet igazgatója beszélt.

A Tisza Párt még nem reagált az Európai Bíróság ítéletére, ezért levélben kerestük őket, de adásunkig nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy nekik mi a véleményük a döntésről.

