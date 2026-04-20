Kocsis Máté elárulta, miért jön sötét korszak

A nemzetközi gazdasági környezet és a hazai politikai átrendeződés együttesen rajzolja fel a következő évek borús horizontját. Kocsis Máté rámutatott: az energiaválság és a háború okozta gazdasági térdelés árát a családok fogják megfizetni.

A frakcióvezető szerint a választók a stabilitás helyett a bizonytalan változást választották, ami jogállami válsághoz és fájdalmas megszorításokhoz vezethet. A politikai racionalitás helyét átveheti a kényszerpálya, ahol a hibákért mindenki felelni fog.