Az Európai Központi Bank június 11-én 2,25 százalékra emeli a betéti kamatlábat, és valószínűleg szeptemberben újabb emelésre kerül sor, mivel az energiaárak által vezérelt inflációt a gyengülő gazdasággal ellensúlyozza – derült ki a Reuters közgazdászainak felméréséből.