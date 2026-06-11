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Az Európai Központi Bank június 11-én 2,25 százalékra emeli a betéti kamatlábat

A témában Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője beszélt a Napindítóban.

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Az Európai Központi Bank június 11-én 2,25 százalékra emeli a betéti kamatlábat, és valószínűleg szeptemberben újabb emelésre kerül sor, mivel az energiaárak által vezérelt inflációt a gyengülő gazdasággal ellensúlyozza – derült ki a Reuters közgazdászainak felméréséből.

 

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