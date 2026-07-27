A vásárlás megtérülése a bérléssel szemben akár 10 évig is elhúzódhat

Az egyik legnagyobb hazai nagybank elemzési centruma és jelzálogbankja a hazai lakáskassza, valamint egy ingatlankereskedő szakértőivel elemezték a kialakult helyzetet az ingatlanpiacon. Bár nőttek a lakásárak a piac növekedési üteme mérséklődik.
A magyar lakásárak növekedése továbbra is az egyik legmagasabb Európában.
Az egyik legnagyobb hazai nagybank elemzési centruma és jelzálogbankja a hazai lakáskassza, valamint egy ingatlankereskedő szakértőivel elemezték a kialakult helyzetet az ingatlanpiacon. Bár nőttek a lakásárak a piac növekedési üteme mérséklődik.