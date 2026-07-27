A vásárlás megtérülése a bérléssel szemben akár 10 évig is elhúzódhat

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A magyar lakásárak növekedése továbbra is az egyik legmagasabb Európában.

  • Radar
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Az egyik legnagyobb hazai nagybank elemzési centruma és jelzálogbankja a hazai lakáskassza, valamint egy ingatlankereskedő szakértőivel elemezték a kialakult helyzetet az ingatlanpiacon. Bár nőttek a lakásárak a piac növekedési üteme  mérséklődik. 

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