A Politico tátott szájjal ment be abba a bizonyos erdőbe

Bart De Wever belga miniszterelnök alaposan kiosztotta a Politicót, mivel a baloldali lapnak nem tetszett, hogy Belgium nem járult hozzá az orosz vagyon felhasználásához. A politikus így reagált a sajtóorgánum azon állításaira, miszerint ő lenne „Oroszország legértékesebb eszköze”.

Ironikusan megjegyezte, hogy „szentpétervári dácsájára” kell mennie, ahol olyan szomszédai vannak, mint Depardieu és Aszad, majd felvetette a lapnak, hogy akár az is lehetne a következő szalagcímük, hogy polgármester lesz ebben a képzeletbeli orosz faluban.

A hírről Bugnyár Zoltán tudósító tett közzé rövid videót: 

Fotó illusztráció: Gemini

 

