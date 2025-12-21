A Politico tátott szájjal ment be abba a bizonyos erdőbe

Bart De Wever belga miniszterelnök alaposan kiosztotta a Politicót, mivel a baloldali lapnak nem tetszett, hogy Belgium nem járult hozzá az orosz vagyon felhasználásához. A politikus így reagált a sajtóorgánum azon állításaira, miszerint ő lenne „Oroszország legértékesebb eszköze”.
Ironikusan megjegyezte, hogy „szentpétervári dácsájára” kell mennie, ahol olyan szomszédai vannak, mint Depardieu és Aszad, majd felvetette a lapnak, hogy akár az is lehetne a következő szalagcímük, hogy polgármester lesz ebben a képzeletbeli orosz faluban.
A hírről Bugnyár Zoltán tudósító tett közzé rövid videót:
Fotó illusztráció: Gemini