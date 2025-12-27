Vasárnap Donald Trump személyesen fogadja Volodimir Zelenszkijt Floridában, de a mosolyok mögött kőkemény valóság húzódik: az ukrán béketerv a leendő elnök szerint fabatkát sem ér az ő jóváhagyása nélkül. Miközben az ukrán korrupció mértéke már a sokat látott amerikaiakat is sokkolja, Rusztem Umerov és köre nyolc luxusvillát vásárolt össze az Egyesült Államokban. Brüsszel eközben Ursula von der Leyen vezetésével 90 milliárd eurós hitelt vesz fel a mi kontónkra, hogy finanszírozza ezt a feneketlen zsákot. Még a kétes ügyeiről elhíresült Hunter Biden is „kleptokráciának” és „viperafészeknek” nevezte Ukrajnát, döbbenten állva a rendszerszintű lopás előtt, miközben Andrij Jermak a háttérből továbbra is érinthetetlenül mozgatja a szálakat.