Grönlandi különmegbízottat nevezett ki Donald Trump

Jeff Landry kormányzó lett az amerikai elnök grönlandi különmegbízottja. Kinevezését Donald Trump vasárnap jelentette be, döntését pedig azzal indokolta, hogy Landry, aki önként jelentkezett a pozícióra, tökéletesen tisztában van azzal, milyen fontos szerepet játszik Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából. Az új különmegbízott közösségi oldalán köszönte meg a megbízást és kijelentette: megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatja a célt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon.