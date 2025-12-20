Olasz Betlehemben rejtőzött el egy körözött afrikai bűnöző

A ghánai férfi szerecsennek álcázva magát próbált elbújni a rendőrök elől, sikertelenül. A polgármester leleplezte és a rendőrség végül letartóztatta körözött bűnözőt.

Szobornak tettette magát a 38 éves ghánai körözött bűnöző egy olaszországi Betlehemben. A férfit a rendőrség már körözte súlyos testi sértés miatt, végül a Lecce közeli kisvárosban fogták el. A Hír TV által megkérdezett volt imám szerint nem kell mindenkinek Európába jönnie. Ehelyett Afrikában kellene segítséget nyújtaniuk az európai országoknak.