Olasz Betlehemben rejtőzött el egy körözött afrikai bűnöző

Egy Betlehemben rejtőzött el egy körözött afrikai bűnöző az olaszországi Lecce városában.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
A ghánai férfi szerecsennek álcázva magát próbált elbújni a rendőrök elől, sikertelenül. A polgármester leleplezte és a rendőrség végül letartóztatta körözött bűnözőt.

Szobornak tettette magát a 38 éves ghánai körözött bűnöző egy olaszországi Betlehemben. A férfit a rendőrség már körözte súlyos testi sértés miatt, végül a Lecce közeli kisvárosban fogták el. A Hír TV által megkérdezett volt imám szerint nem kell mindenkinek Európába jönnie. Ehelyett Afrikában kellene segítséget nyújtaniuk az európai országoknak.

 

