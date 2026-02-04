A liberálisok dührohamot kaptak, a mozikasszák felrobbantak: Melania Trump filmjét utálják az interneten, de imádják a nézők!

Képzelj el egy olyan valóságshow-t, ahol a főszereplő a világ legrejtélyesebb asszonya, a rendező pedig maga a First Lady. A Melania című dokumentumfilm pontosan ez: betekintés a kulisszák mögé, ahogy a Donald Trump 2025-ös beiktatása előtti 20 napban a „magánemberből” újra a világ első asszonya lesz. A számlát az Amazon MGM állta, méghozzá nem aprópénzből: 75 millió dollár repült a projektre, ami rekord a műfajban. Bezosék kirúgtak 16 ezer embert, de Melania logójára és a "színkorrekcióra" (amit ő maga felügyelt!) volt keret.