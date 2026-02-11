Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
2 perc
2 perc
Miközben mi mentjük a menekülteket, Zelenszkij katonái Budapest ellen vonulnának?
2 perc
2 perc
Itt a vádirat a háborús őrület ellen: Zelenszkij terve a magyarokat küldené a vágóhídra, de Orbán Viktor behúzta a kéziféket
1 perc
1 perc
Réthy Pál: Sikeres a települések gazdaságélénkítő programja
3 perc
3 perc
Bujdosó Andrea elárulta, hogy rendelkezik Shell-részvényekkel
4 perc
4 perc
Orbán Viktor: Brüsszel és Kijev legújabb haditervét mutatta be
1 perc
1 perc
Tunyogi Péter emlékkoncert a Tunyó Öröksége zenekarral
1 perc
1 perc
Super Bowl-döntő: A világ legnézettebb sporteseménye
1 perc
1 perc
Új korszak a választottbíráskodásban
1 perc
1 perc
Újabb kárpátaljai magyar áldozata van a kényszersorozásnak Ukrajnában
1 perc
1 perc
A Nők és Lányok a Tudományban Világnapját ünnepeljük ma
1 perc
1 perc
Negatív semlegességtől erkölcsi konfrontációig - Volodimir Zelenszkij új belarusz-politikára vált
1 perc
1 perc
Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba
HírTv
Külföld
Európai Parlament
költségvetés
Európai Unió
A 90 milliárd eurós hitelről döntöttek az Európai Parlamentben
A részletekről Bunyár Zoltán tudósította a HírTV-t.
Hírek
2 órája
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
.
Továbbiak a témában
1 perc
Hírek
Meloni most azt bizonygatta migráció témában, amit Orbán Viktor már régóta hangoztat
2 perc
Láncreakció
Katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij egyik katonai vezetője
1 perc
Hírek
Már az ukrán média is arról szól, hogy milyen politikai hibát követhet el Magyar Péter