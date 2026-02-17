Megfigyelőként vesz részt Olaszország a Donald Trump által létrehozott gázai béketanácsban

Egy ideje már dolgoztak azon az alkotmányjogászok, hogy Olaszország is be tudjon lépni Donald Trump meghívására a Béketanácsba. Az olasz alkotmány 11-es cikkelye ugyanis nem teszi lehetővé azt, hogy egyetlen személy által alapított szervezet tagja lehessen az ország. Végül a megfigyelő szerep mellett döntöttek. A baloldalon ezt szégyenletesnek tartják, szerintük a csatlakozás, mégha csak megfigyelői státuszról van is szó - ellentétes a nemzeti érdekekkel.