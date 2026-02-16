Migránsoknak állítottak ki igazolásokat olasz orvosok, hogy ne tudják a hatóságok kitoloncolni őket

Hat ravennai orvos ellen indult eljárás, mert olyan igazolásokat adtak ki illegális bevándorlóknak, amellyel nem lehetett őket kitoloncolni. A kórház fertőző osztályán dolgozó orvosok szerint ugyanis a migránsok mind fertőzőbetegek voltak. A baloldal szerint az ellenük indított nyomozás veszélyezteti az orvosi függetlenséget, a jobboldal intézkedései pedig nem oldják meg az igazi problémákat.

Az olasz kormány ugyanakkor az országban illegálisan tartózkodók kitoloncolásáért küzd. Ezért is köt megállapodásokat olyan afrikai országokkal, amelyek gazdasági, energetikai és oktatási egyezményekért cserébe visszaveszik tőlük a migránsokat. Giorgia Meloni a héten ismét Afrikában járt, az olasz miniszterelnök szerint az afrikaiaknak joguk van Afrikában maradni. Emellett tovább dolgoznak azon, hogy az Olaszországban élők biztonságban legyenek.

Míg az afrikai országok nyitottak a kölcsönös együttműködésekre, addig a baloldali olasz bírók nem. Folyamatosan küldik a migránsokat Olaszországba az Albániában felállított kiutasítási központokból azzal az indokkal, hogy Afrikában minden ország veszélyes.