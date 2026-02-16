Tízezer otthon maradt áram nélkül az új-zélandi fővárosban

Megáradt folyók, elárasztott települések és kidőlt fák maradtak Új-Zéland északi szigetén a vihar után. Az árvíz utakat és hidakat rongált meg, az egyik útszakaszon leszakadt egy híd, és egy kisteherautó a kráterbe zuhant, a sofőr könnyebben megsérült. Hunterville városban az emberek térdig érő vízben gázoltak.

Az emberek és a tűzoltók igyekeztek mindenkit kimenteni az elárasztott házakból. Közben a kidőlt fákat is el kellett takarítani, amik a házakra és az utakra is rádőltek. A viharban 30 ezer háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás. A helyiek szerint a mostani ítéletidő a 2 évvel ezelőtti, rekordnagyságú ciklon pusztítását idézi.

A szélvihar úgy felkorbácsolta a tengert, hogy a wellingtoni kikötőben 13 méteres hullámokat mértek. Az utolsó nagy vihar január végén volt Új-Zélandon, akkor kilencen meghaltak az árvizekben és földcsuszamlásokban.